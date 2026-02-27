Легендарные омские хоккеисты украсили своим видом почтовые открытки

Почта России совместно с хоккейным клубом «Авангард» выпустили лимитированную серию почтовых открыток. На них изображены фотографии Игоря Никитина, Максима Сушинского, Владимира Ткачева, Андрея Разина и других великих хоккеистов, которые в разное время ярко отметились в хоккейных баталиях, выступая за омский клуб. Сегодня, 27 февраля, зрители хоккейного матча между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом», смогут отправить эти открытки в любой уголок страны. Как отмечают в омском почтовом ведомстве, уникальные открытки будут доставлены в любой уголок России бесплатно. Чтобы бумажное послание точно дошло до адресата, необходимо правильно и разборчиво указать фамилию, имя получателя и его полный почтовый адрес.