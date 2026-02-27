Ричмонд
Крымский мост был закрыт для проезда всю ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. На Крымском мосту после ночи простоя возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

Источник: Reuters

Мост закрыли в 00:56. Ограничения действовали до утра.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, — сухопутный, проходит через новые регионы России.

Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

