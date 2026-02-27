Ричмонд
Роскомнадзор в 2026 году потребовал от Telegram удалить 35 тысяч материалов

В 2025 году Роскомнадзор направил Telegram более 269,2 тыс требований об удалении материалов.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году Роскомнадзор направил Telegram требования об удалении более 35,6 тыс. противоправных материалов в том числе детской порнографии и информации о способах обхода блокировок. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

В Роскомнадзоре уточнили, что все требования основаны на судебных решениях и решениях уполномоченных органов.

При этом в 2025 году в целом было направлено более 269,2 тыс., с начала 2026 года — более 35,6 тысяч.

Накануне Роскомнадзор прокомментировал данные о блокировке Telegram в начале апреля. В там заявили, что ведомству нечего добавить к этому заявлению.

Также стало известно, что власти Филиппин хотят заблокировать платформу Telegram из-за опасений, что мессенджер используется в преступных целях.