Роскомнадзор в 2026 году потребовал от Telegram удалить 35 тысяч материалов

В 2026 году Роскомнадзор направил Telegram требования об удалении более 35,6 тыс. противоправных материалов в том числе детской порнографии и информации о способах обхода блокировок. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.
В Роскомнадзоре уточнили, что все требования основаны на судебных решениях и решениях уполномоченных органов.
При этом в 2025 году в целом было направлено более 269,2 тыс., с начала 2026 года — более 35,6 тысяч.
Накануне Роскомнадзор прокомментировал данные о блокировке Telegram в начале апреля. В там заявили, что ведомству нечего добавить к этому заявлению.
Также стало известно, что власти Филиппин хотят заблокировать платформу Telegram из-за опасений, что мессенджер используется в преступных целях.