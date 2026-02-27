В Бодайбо после коммунальной аварии в 59 домов вернули холодную воду

24 февраля специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой воды в двух школах для оценки её качества. Дополнительно, для анализа санитарно-химических и микробиологических показателей, были взяты пробы с насосной станции на улице Железнодорожной, а также из распределительной сети на улице Артема Сергеева и Ремесленной. Результаты лабораторных исследований будут известны в течение пяти дней.