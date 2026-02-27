В Бодайбо после коммунальной аварии в 59 домов вернули холодную воду. Теперь ею могут пользоваться 510 жильцов. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, только за последние сутки водоснабжение восстановили в семи домах, где живут 12 человек.
— Специалисты восстановили работу канализации в двух домах блокированного типа, где живут три человека, — уточняется в сообщении.
24 февраля специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой воды в двух школах для оценки её качества. Дополнительно, для анализа санитарно-химических и микробиологических показателей, были взяты пробы с насосной станции на улице Железнодорожной, а также из распределительной сети на улице Артема Сергеева и Ремесленной. Результаты лабораторных исследований будут известны в течение пяти дней.