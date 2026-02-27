Ричмонд
Акции и доли компаний экс-мэра Владивостока обращены в доход государства

Мосгорсуд отклонил жалобы защиты.

Источник: Комсомольская правда

Точку в споре о многомиллионных активах бывшего главы Владивостока поставил Московский городской суд. 26 февраля судебная коллегия рассмотрела апелляционные жалобы на решение об изъятии имущества Игоря Пушкарева и связанных с ним людей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

«В сентябре 2025 года Тверской районный суд Москвы постановил обратить в доход Российской Федерации акции и доли в уставных капиталах коммерческих предприятий, принадлежащих экс-мэру, Елене Лещенко и другим соответчикам. Основанием стало нарушение антикоррупционного законодательства: следствие доказало, что имущество было нажито незаконным путем», — рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Защита пыталась оспорить этот вердикт, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для его отмены. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и теперь официально вступило в законную силу. Активы переходят в собственность государства.