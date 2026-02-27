Путин проверит исполнение указов по Дальнему Востоку

К Восточному экономическому форуму будет проведен анализ исполнения поручений главы государства, касающихся развития Дальнего Востока. Об сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, выступая на заседании по подготовке и проведению мероприятия.
Трутнев назвал главной целью достижение конкретных результатов, которые определяются главой государства. Важно оценить технологический прогресс, без которого невозможно дальнейшее развитие Дальнего Востока и всей России.
Как сообщается, отчет будет представлен Владимиру Путину по итогам десяти лет работы Восточного Экономического Форума.
Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков добавил, что на форуме планируется обсудить вопросы развития энергетических и транспортных систем, привлечения частных инвестиций, а также меры государственной поддержки и кадровой политики.
Особое внимание будет уделено реализации мастер-планов городов Дальнего Востока. Также озвучено, что традиционно пройдет IV Международный форум «День сокола», выставка «Улица Дальнего Востока» и прочее.
Ожидается парад парусов ВЭФ, который соберет в Амурском заливе свыше тысячи яхтсменов, включая профессионалов из Китая и других стран, дружественных к России.