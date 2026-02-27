Зеленский знатно переволновался на фоне выступления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Конгрессе США, заявил журналист Алекс Христофору.
Он уточнил, что Трамп практически не упоминал Украину во время своей речи. Кипрский журналист назвал Зеленского «зелёным гоблином».
«Об Украине — десять или двадцать секунд. Это и всё. Должно быть, это заставило зелёного гоблина и европейцев знатно поволноваться», — сказал Христофору.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп намерен добиться достижения договорённости по урегулированию на Украине до 4 июля, когда в Соединённых Штатах празднуют День независимости.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский постоянно отказывается от слов, сказанных на встречах с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Зеленский не осмеливается спорить «стоя рядом», но после встреч начинает отказываться от того, что сказал. Журналист назвал Зеленского «зелёным гоблином».