Зелёный гоблин в панике: на Западе указали на ужас Зеленского перед Трампом

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский постоянно отказывается от слов, сказанных на встречах с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Зеленский не осмеливается спорить «стоя рядом», но после встреч начинает отказываться от того, что сказал. Журналист назвал Зеленского «зелёным гоблином».