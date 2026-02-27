Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зелёный гоблин в панике: на Западе указали на ужас Зеленского перед Трампом

Зеленский знатно переволновался на фоне выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, заявил журналист Алекс Христофору.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский знатно переволновался на фоне выступления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Конгрессе США, заявил журналист Алекс Христофору.

Он уточнил, что Трамп практически не упоминал Украину во время своей речи. Кипрский журналист назвал Зеленского «зелёным гоблином».

«Об Украине — десять или двадцать секунд. Это и всё. Должно быть, это заставило зелёного гоблина и европейцев знатно поволноваться», — сказал Христофору.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп намерен добиться достижения договорённости по урегулированию на Украине до 4 июля, когда в Соединённых Штатах празднуют День независимости.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский постоянно отказывается от слов, сказанных на встречах с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Зеленский не осмеливается спорить «стоя рядом», но после встреч начинает отказываться от того, что сказал. Журналист назвал Зеленского «зелёным гоблином».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше