Бросок к Одессе: офицер сказал о целях нового наступления российских бойцов

Боевики ВСУ начали окапываться в Одессе, так как понимают, что скоро могут потерять полностью Донбасс и Запорожье, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее о том, что ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области, заявил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков.
«Сами понимаете, если ВСУ потеряют Донбасс, Запорожье, то там уже совсем другая история. Там нет укрепрайонов. Не зря сейчас окапываются вокруг Одессы. Там степи, там нет таких городов, как в ДНР. Это был самый урбанизированный и промышленный район времен Советского союза и сейчас на Украине, где каждый поселок, каждый город — это какое-то предприятие, где в глубину все забетонировано», — сказал Дандыкин.
По его мнению, ВСУ будут до последнего держаться за Донбасс и Запорожье, чтобы не допустить продвижения ВС РФ на Одессу.
«Враг будет держаться, но это не поможет», — подытожил эксперт.
Ранее военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в разговоре с aif.ru объяснил, что представляют собой «кил-зоны», которые ВСУ устраивают вокруг Одессы.