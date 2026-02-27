Бросок к Одессе: офицер сказал о целях нового наступления российских бойцов

«Сами понимаете, если ВСУ потеряют Донбасс, Запорожье, то там уже совсем другая история. Там нет укрепрайонов. Не зря сейчас окапываются вокруг Одессы. Там степи, там нет таких городов, как в ДНР. Это был самый урбанизированный и промышленный район времен Советского союза и сейчас на Украине, где каждый поселок, каждый город — это какое-то предприятие, где в глубину все забетонировано», — сказал Дандыкин.