В Омской области заболеваемость ВИЧ снизилась на 8% в 2025 году

В Омской области в 2025 году снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Показатель составил 41,1 на 100 тысяч населения — это на 8% ниже уровня 2024 года, на 12,9% ниже показателя 2023-го и на 7,8% ниже, чем в 2022 году.
По данным регионального Минздрава, среди заболевших по-прежнему больше мужчин — 55,6%. Доля женщин составила 44,4%.
Для сравнения, в 2024 году мужчины составляли 55,8% от общего числа новых случаев, женщины — 44,2%. В 2023 году — 56,1% и 43,9% соответственно. В 2022 году разрыв был больше: 58,9% мужчин и 41,1% женщин.
Таким образом, за последние четыре года доля мужчин среди новых пациентов постепенно сокращается, а доля женщин, напротив, немного увеличивается, сообщили порталу Om1 Омск в региональном Минздраве.