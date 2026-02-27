В Омской области заболеваемость ВИЧ снизилась на 8% в 2025 году

В Омской области в 2025 году снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Показатель составил 41,1 на 100 тысяч населения — это на 8% ниже уровня 2024 года, на 12,9% ниже показателя 2023-го и на 7,8% ниже, чем в 2022 году.