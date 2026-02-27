Особый файл лишил жителей Башкирии 116 тысяч рублей: они получили его через мессенджеры

МВД Башкирии предупреждает о новой волне мошенничеств с использованием вредоносных файлов, маскирующихся под видео. За последние дни в полицию обратились сразу несколько пострадавших, потерявших десятки тысяч рублей.
В Чекмагушевском районе 57-летний пенсионер получил в мессенджере сообщение якобы от знакомой: «Не знаешь кто на видео? В ДТП попали недавно». К сообщению прилагался файл. Открыв его, мужчина предоставил злоумышленникам удаленный доступ к смартфону. С его счета исчезло около 90 тысяч рублей.
Жительница Мечетлинского района повелась на похожую уловку. Подруга в мессенджере написала: «Ты посмотрела видео, я в шоке». Женщина перешла по ссылке — и аферисты списали с ее карты 2 тысячи рублей.
В Зилаирском районе 39-летний мужчина получил сообщение от «знакомой» с текстом «Не твоя ли фотография?» и ссылкой. После открытия файла его телефон оказался под контролем мошенников, которые похитили более 24 тысяч рублей.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Полиция призывает: никогда не переходите по ссылкам и не открывайте вложения, даже если сообщение пришло от знакомого. Всю информацию лучше перепроверить лично.
