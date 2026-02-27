Особый файл лишил жителей Башкирии 116 тысяч рублей: они получили его через мессенджеры

В Чекмагушевском районе 57-летний пенсионер получил в мессенджере сообщение якобы от знакомой: «Не знаешь кто на видео? В ДТП попали недавно». К сообщению прилагался файл. Открыв его, мужчина предоставил злоумышленникам удаленный доступ к смартфону. С его счета исчезло около 90 тысяч рублей.