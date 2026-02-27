Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам напомнили о правиле «УДАР» для распознавания инсульта

Инсульт остаётся одним из самых опасных и распространённых заболеваний в мире.

Источник: Om1 Новосибирск

Инсульт остаётся одной из самых серьёзных угроз для жизни и здоровья, ежегодно поражая около 13,7 миллиона человек по всему миру. Статистика неутешительна: по данным НМИЦ ТПМ Минздрава России, половина пациентов погибает в течение года после приступа, а большинство выживших сталкиваются с инвалидностью.

Основные типы инсульта:

• Ишемический (87% случаев): Возникает из-за закупорки сосуда тромбом, приводя к кислородному голоданию мозга.

• Геморрагический: Следствие разрыва сосуда и кровоизлияния.

• Мини-инсульт (транзиторная ишемическая атака): Симптомы проходят за сутки, но являются серьёзным предупреждением о высоком риске полноценного инсульта.

Алгоритм быстрой диагностики «УДАР»:

Врачи рекомендуют запомнить простую методику для оперативного выявления признаков инсульта:

• У — Улыбка: Попросите человека улыбнуться. Асимметрия лица или опущенный угол рта — тревожный сигнал.

• Д — Движение: Попросите поднять обе руки. Если одна рука непроизвольно опускается, это может указывать на поражение.

• А — Артикуляция: Попросите произнести простую фразу. Нечленораздельная речь — повод для беспокойства.

• Р — Решение: При обнаружении хотя бы одного симптома необходимо немедленно вызывать скорую помощь по номерам 103 или 112.

Нетипичные симптомы у женщин.

Медики подчёркивают, что у женщин инсульт часто проявляется нетипично. Симптомами могут быть икота, галлюцинации, сильная сонливость, судороги или внезапное чувство тревоги. Такая маскировка может привести к задержке оказания помощи и ухудшению прогнозов. Специалисты настоятельно рекомендуют при любых резких и нехарактерных ухудшениях самочувствия незамедлительно обращаться к врачу.