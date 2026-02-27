Новосибирцам напомнили о правиле «УДАР» для распознавания инсульта

Инсульт остаётся одной из самых серьёзных угроз для жизни и здоровья, ежегодно поражая около 13,7 миллиона человек по всему миру. Статистика неутешительна: по данным НМИЦ ТПМ Минздрава России, половина пациентов погибает в течение года после приступа, а большинство выживших сталкиваются с инвалидностью.