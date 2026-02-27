Новосибирцам напомнили о правиле «УДАР» для распознавания инсульта

Инсульт остаётся одной из самых серьёзных угроз для жизни и здоровья, ежегодно поражая около 13,7 миллиона человек по всему миру. Статистика неутешительна: по данным НМИЦ ТПМ Минздрава России, половина пациентов погибает в течение года после приступа, а большинство выживших сталкиваются с инвалидностью.
Основные типы инсульта:
• Ишемический (87% случаев): Возникает из-за закупорки сосуда тромбом, приводя к кислородному голоданию мозга.
• Геморрагический: Следствие разрыва сосуда и кровоизлияния.
• Мини-инсульт (транзиторная ишемическая атака): Симптомы проходят за сутки, но являются серьёзным предупреждением о высоком риске полноценного инсульта.
Алгоритм быстрой диагностики «УДАР»:
Врачи рекомендуют запомнить простую методику для оперативного выявления признаков инсульта:
• У — Улыбка: Попросите человека улыбнуться. Асимметрия лица или опущенный угол рта — тревожный сигнал.
• Д — Движение: Попросите поднять обе руки. Если одна рука непроизвольно опускается, это может указывать на поражение.
• А — Артикуляция: Попросите произнести простую фразу. Нечленораздельная речь — повод для беспокойства.
• Р — Решение: При обнаружении хотя бы одного симптома необходимо немедленно вызывать скорую помощь по номерам 103 или 112.
Нетипичные симптомы у женщин.
Медики подчёркивают, что у женщин инсульт часто проявляется нетипично. Симптомами могут быть икота, галлюцинации, сильная сонливость, судороги или внезапное чувство тревоги. Такая маскировка может привести к задержке оказания помощи и ухудшению прогнозов. Специалисты настоятельно рекомендуют при любых резких и нехарактерных ухудшениях самочувствия незамедлительно обращаться к врачу.