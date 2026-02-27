Три учебных заведения в Новосибирской области оснастили звукоусилителями

В Новосибирской области образовательные учреждения оснастили индукционными системами для людей с нарушениями слуха.
«Барабинская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о социальной защите инвалидов в поднадзорных образовательных учреждениях», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В ходе проверки выяснилось, что в помещениях Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина, РЖД лицея № 6 и детского сада № 39 не было оборудования для усиления звука, которое позволило бы людям с проблемами слуха полноценно участвовать в массовых мероприятиях.
После вмешательства прокуратуры руководителям этих учреждений было направлено представление об устранении нарушений. В результате учебные заведения приобрели и установили индукционные системы.