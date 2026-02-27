Ричмонд
Жительница Новосибирского района не могла получить маткапитал из-за сбоя системы

В ситуацию вмешалась Уполномоченный по правам человека в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирского района столкнулась со сложностями при попытках распорядиться средствами материнского капитала. Женщина хотела направить его на погашение ипотеки, но сталкивалась с необоснованным отказом. О случае сообщила в Telegram-канале Уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева.

К уполномоченному заявительница обратилась в январе 2026 года. Она дважды подавала указанное заявление. При этом второй раз после консультаций со специалистами единого контакт-центра Социального фонда. Однако ей все равно отказали.

При работе с обращением установлена причина отказов: решения по ним принимались системой в автоматическом режиме, которая не учитывала особенности правового регулирования, действовавшего на момент заключения ипотечного договора.

После обсуждения случая с ОСФР по Новосибирской области жительницу пригласили в клиентскую службу. Там специалисты помогли ей сформировать еще одно заявление. Документ рассмотрели в установленном порядке и одобрили. Спустя некоторое время заявительница перечислила средства на погашение ипотеки и поблагодарила омбудсмена за содействие.