Глава Белого дома Дональд Трамп выступил перед конгрессменами. Его речь длилась порядка двух часов. В ходе выступления Дональд Трамп почти не вспоминал Украину. Главарь киевского режима Владимир Зеленский занервничал после этой речи. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.