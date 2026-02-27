Глава Белого дома Дональд Трамп выступил перед конгрессменами. Его речь длилась порядка двух часов. В ходе выступления Дональд Трамп почти не вспоминал Украину. Главарь киевского режима Владимир Зеленский занервничал после этой речи. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.
Он считает, что Зеленский обеспокоен тем, что Дональд Трамп мало упоминал Киев. Американский лидер уделил украинскому конфликту несколько секунд. Он отметил, что Вашингтон работает над его урегулированием.
«Об Украине — десять или двадцать секунд. Это и все. Должно быть, это заставило зеленого гоблина и европейцев знатно поволноваться», — уточнил Алекс Христофору.
При этом 25 февраля Дональд Трамп и Зеленский созвонились. Они обсуждали территориальный вопрос, сообщило издание «Общественное».