В Москве ожидаются облачность и до 0 градусов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Облачность, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег) ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от минус 2 до 0 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до минус 3 градусов.
Ветер юго-западный, 5−10 м/c. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.