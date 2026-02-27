Омские заключенные активно вяжут маскировочные сети для фронта

Как сообщили в УФСИН России по Омской области, добровольная работа по изготовлению маскировочных сетей организована в трех омских пенитенциарных учреждениях: УФИЦ № 2 при КП-12, УФИЦ при ИК-9 и лечебно-исправительном учреждении № 10. В ведомстве особо отметили, что вязание маскировочных сетей производятся заключенными на добровольных началах и в свободное от основной работы время.