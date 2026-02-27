Ричмонд
Глеб Калюжный рассказал, когда приступит к съемкам своего фильма

Актер и музыкант планирует это сделать летом 2026 года.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский актер и музыкант Глеб Калюжный со своей продюсерской компанией «ГКС-медиа» планирует приступить к съемкам полнометражной картины летом 2026 года. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Этим летом приступаем к съемкам полнометражной картины. Это все, что я пока могу рассказать», — рассказал Калюжный, не раскрыв, какую роль займет в производстве проекта.

По его словам, сейчас компания работает сразу в нескольких направлениях. «Мы планируем снимать кино, сериалы, пишем истории, некоторые сценарии сейчас докручиваем», — сообщил он. Калюжный добавил, что предпочитает не раскрывать подробности будущих проектов до начала съемок.

Продюсерская компания «ГКС-медиа» — российская медиастудия, зарегистрированная в Москве в феврале 2024 года. Компания занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также предлагает услуги полного цикла видеопроизводства — от разработки идей и сценариев до съемок и постпродакшена.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.