В Омской области создали комиссию по внедрению искусственного интеллекта

Среди задач — анализ и мониторинг лучших российских решений в области искусственного интеллекта, чтобы адаптировать их и применять на территории Омской области. Кроме того, комиссия будет рассматривать предложения государственных органов, бизнес- и ИТ-сообщества по внедрению ИИ-технологий и содействовать подготовке специалистов для этой сферы.