В Омской области создали комиссию по внедрению искусственного интеллекта

В Омской области сформировали региональную комиссию по внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта. Руководителем комиссии назначен губернатор Виталий Хоценко.
Как сообщается, новый орган создаётся для того, чтобы обеспечить согласованные действия органов власти и заинтересованных организаций при подготовке и реализации региональных проектов и «дорожных карт» в сфере ИИ. В состав комиссии вошли представители профильных ведомств, руководители вузов, а также представители бизнеса и ИТ-компаний.
Среди задач — анализ и мониторинг лучших российских решений в области искусственного интеллекта, чтобы адаптировать их и применять на территории Омской области. Кроме того, комиссия будет рассматривать предложения государственных органов, бизнес- и ИТ-сообщества по внедрению ИИ-технологий и содействовать подготовке специалистов для этой сферы.