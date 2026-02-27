Почему не работает Телеграм в Новосибирске 27 февраля 2026 года

Больше всего жалоб на неполадки поступило из Москвы, где зафиксировано более трех с половиной тысяч обращений, а также из Санкт-Петербурга и Ижевска. Новосибирск также вошел в число городов, где пользователи ощутили проблемы: местные жители оставили 68 сообщений о сбоях. Примечательно, что 82% процента жалоб касалось того, что мессенджер не работал полностью.