Мошенники стали создавать фейковые чаты поликлиник для кражи данных россиян

Злоумышленники придумали новую схему обмана: они добавляют россиян в поддельные чаты медучреждений в мессенджерах и под предлогом подтверждения прикрепления к поликлинике похищают личные данные.
Аферисты пишут в чате ФИО и дату рождения жертвы, после чего просят подтвердить прикрепление к медорганизации. Затем человеку отправляют ссылку на якобы анкету для заполнения данных, но она оказывается фишинговой. Переход по ссылке может запустить автоматическое скачивание вредоносного ПО, которое дает мошенникам удаленный доступ к устройству, передает РИА Новости.
Мошенники стали чаще представляться сотрудниками налоговых органов и начинать разговор с обвинений в якобы неучтенном доходе или долгах, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, расчет делается на внезапность и стресс, чтобы человек поверил в серьезность проблемы.
Банковские вклады традиционно воспринимаются россиянами как надежный способ хранения сбережений. Тем не менее, мошенники активно применяют разнообразные схемы социальной инженерии, пытаясь обмануть граждан и похитить их накопления. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко назвал три основные схемы, используемые преступниками.