Мошенники стали создавать фейковые чаты поликлиник для кражи данных россиян

Аферисты пишут в чате ФИО и дату рождения жертвы, после чего просят подтвердить прикрепление к медорганизации. Затем человеку отправляют ссылку на якобы анкету для заполнения данных, но она оказывается фишинговой. Переход по ссылке может запустить автоматическое скачивание вредоносного ПО, которое дает мошенникам удаленный доступ к устройству, передает РИА Новости.