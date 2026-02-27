Вагонное депо во Владивостоке накажут за неправильное хранение угольной золы

«Установлено, что руководство депо не утвердило границы санитарно-защитной зоны, которая должна служить барьером между промышленным объектом и жилыми домами. Кроме того, на территории предприятия обнаружили залежи золы от сгоревшего угля, которые хранились открытым способом в неположенных местах», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.