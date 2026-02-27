Ричмонд
Вагонное депо во Владивостоке накажут за неправильное хранение угольной золы

Транспортная прокуратура завершила проверку информации о загрязнении воздуха.

Источник: Комсомольская правда

Приморская транспортная прокуратура завершила проверку по факту жалоб на загрязнение воздуха во Владивостоке. Ранее в социальных сетях появилась информация, что пассажирское вагонное депо отравляет жизнь жителям, сжигая уголь для обогрева вагонов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

К проверке привлекли специалистов Роспотребнадзора. Лабораторные исследования показали, что концентрация продуктов горения и вредных веществ в воздухе рядом с предприятием не превышает допустимых норм. Однако ревизоры выявили другие серьезные нарушения.

«Установлено, что руководство депо не утвердило границы санитарно-защитной зоны, которая должна служить барьером между промышленным объектом и жилыми домами. Кроме того, на территории предприятия обнаружили залежи золы от сгоревшего угля, которые хранились открытым способом в неположенных местах», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В адрес руководителя депо внесено представление. В отношении должностного лица открыто административное дело за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.