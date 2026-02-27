В Госдуме напомнили, что грозит ученикам за курение вейпов в школах: родителей накажут тоже

Курение вейпов и электронных сигарет в школах обернется наказанием как для самих учеников, так и для их родителей. Им придется заплатить штраф до трех тысяч рублей, а ребенка к тому же поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПНД). Об этом в интервью ТАСС напомнила депутат Госдумы Ксения Горячева.