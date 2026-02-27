В Госдуме напомнили, что грозит ученикам за курение вейпов в школах: родителей накажут тоже

Курение вейпов и электронных сигарет в школах обернется наказанием как для самих учеников, так и для их родителей. Им придется заплатить штраф до трех тысяч рублей, а ребенка к тому же поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПНД). Об этом в интервью ТАСС напомнила депутат Госдумы Ксения Горячева.
Парламентарий напомнила, что курение электронных сигарет и вейпов в школах запрещено законом. Нарушение грозит штрафом от 500 до 3000 ₽, а для родителей — штрафы по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей.
«Также возможна постановка подростка на учет в ПДН», — сказала депутат.
Впрочем, отметила Горячева, только запретов и контроля за личными вещами школьников недостаточно. Необходимо сочетать разумный контроль и профилактику. Детям нужно объяснять риски, работать с родителями и, вместе с тем, усиливать ответственность магазинов, торгующих устройствами для курения.
Ранее психиатр и нарколог Владимир Каторгин заявил, что курение вейпов может быть значительно опаснее, чем употребление обычных сигарет. Ежесуточное количество никотина, поступающее из вейпа, иногда сравнимо с содержимым трёх пачек сигарет.
А лор-врач Владимир Зайцев отметил, что электронные сигареты меняют ДНК, провоцируют бесплодие и убивают сердце.