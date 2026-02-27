В Петербурге покажут средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ и сбитые дроны ВСУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы, которые используются в Вооруженных силах РФ, различные станции для определения БПЛА, а также сбитые и захваченные украинские дроны представят широкой публике на выставке в Петербурге. Экспозиция откроется в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, сообщила пресс-служба музея.
«Многие экспонаты были переданы для экспонирования непосредственно предприятиями-изготовителями. Известно, что новейшие средства радиоэлектронной борьбы начали разрабатываться и создаваться уже в 2022—2023 гг.» — говорится в сообщении.
Временная экспозиция «Войска радиоэлектронной борьбы в Специальной военной операции» познакомит посетителей с широким спектром таких разработок. В частности, среди представленных образцов — подавитель беспилотных летательных аппаратов «Тритон» для установки на технику и транспорт, который обеспечивает «купольную» защиту от FPV-дронов, создавая заградительные помехи в различных диапазонах частот. «Тритон» обладает круговой диаграммой направленности, обеспечивая защиту не только самого транспортного средства (бронетанковой единицы), на которое он установлен, но и действует в радиусе до 400 метров вокруг себя.
Подавитель БПЛА «Гроза-авто 3» предназначен для подавления каналов управления и навигации беспилотника путем создания активных радиоэлектронных помех.
Мобильное средство противодействия БПЛА RTH-250 BP состоит из двух ранцев. Подавление БПЛА осуществляется за счет направленных радиоэлектронных помех высокой мощности. В результате воздействия БПЛА теряет связь с пультом дистанционного управления и выполняет аварийную программу (возвращается в точку старта или падает на землю).
Результаты боевой работы.
О действенности российских средств радиоэлектронной борьбы наглядно свидетельствуют трофеи, представленные на выставке. Это украинские БПЛА, сбитые Вооруженными силами Российской Федерации в зоне СВО.
Это аппарат самолетного типа «Маrа-2p», предназначенный для ведения разведки и аэрофотосъемки, ударный (дрон-камикадзе) «летающее крыло» («Ельф-К»), тяжелый ударный БПЛА типа «гексакоптер» («Баба-яга») и многофункциональный БПЛА «Щедрик», предназначенный для ведения разведки и корректировки огня, но может использоваться и как ударный (дрон-камикадзе).
Среди трофеев отдельную группу составляют украинские беспилотники, уничтоженные войсками РЭБ в зоне ответственности Ленинградского военного округа (группировка войск «Север»).
Здесь же демонстрируются и образцы радиоэлектронной борьбы, захваченные у противника: украинские аппараты самолетного типа, предназначенные для ведения разведки и корректировки огня «Довбуш Т-10» и «Лелека-100», украинская РЭБ станция, которая устанавливается на гусеничную роботизированную платформу с дистанционным управлением «Volya-E», станция РЭБ «STr 50−1», ранец для переносной станции РЭБ, а также станция радиоэлектронной борьбы «Sky Wiper Omni» литовского производства, которая устанавливается на автомобилях и бронетехнике и литовское компактное устройство РЭБ «EDM4S Sky Wiper» (портативное антидроновое ружье).
Выставка станет частью постоянной экспозиции музея.
О музее.
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.