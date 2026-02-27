В США продают дневник пилота, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму

В записях Льюис описывал свои мысли во время полёта. Он писал, что испытывает странное чувство, зная что боеприпас находится у него за спиной. После взрыва пилот написал ставшую известной фразу: «Боже мой, что мы наделали».
Дневник выставил на торги американский аукционный дом Whitmore Rare Books. Стартовая цена — 950 тысяч долларов. Представители дома назвали запись важным историческим свидетельством времён Второй мировой войны.
Это уже пятый раз когда дневник продают на аукционе. Впервые его продали в 1971 году за 37 тысяч долларов. Льюис присутствовал на том аукционе. Тогда он сказал, что считает дневник очень ценным с исторической точки зрения.
В начале февраля на аукционе Sotheby’s продали эскиз Рембрандта ван Рейна «Отдыхающий молодой лев». Работу купили за 17,86 миллионов долларов. Оценка составляла 15−20 миллионов. Это единственный рисунок льва Рембрандта который до продажи находился в частных руках.
