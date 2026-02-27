В РФ выпустили первый школьный учебник по беспилотникам

Российские школьники впервые получат учебник по беспилотным летательным аппаратом. Он называется «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» и предназначен для учеников 10−11 классов и будет использоваться для углубленного изучения темы на физике и информатике. Кроме того, учебник можно будет использовать в кружках и клубах.
«С помощью нашего учебника школьники смогут сделать первый шаг и прямо на уроках примерить на себя роль разработчика отдельного беспилотника или целой авиационной системы», — сказал ТАСС проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады, лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.
Старшеклассники узнают, как создать БПЛА и самостоятельно обслуживать его, освоят навыки пилотирования и программирования полётов, также изучат правовые аспекты использования беспилотников.
Беспилотные технологии — это база для развития целого спектра современных профессий, подчеркнул Земцов.
Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», готовится к запуску уникальный проект — крупносерийное производство образовательных дронов, оснащённых искусственным интеллектом (ИИ).
Тем временем в Севастополе школьник создал уникальный дрон-спасатель.