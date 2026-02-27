Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ выпустили первый школьный учебник по беспилотникам

Земцов: Учебник по беспилотникам для школьников 10−11 классов выпустили в России.

Источник: Комсомольская правда

Российские школьники впервые получат учебник по беспилотным летательным аппаратом. Он называется «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» и предназначен для учеников 10−11 классов и будет использоваться для углубленного изучения темы на физике и информатике. Кроме того, учебник можно будет использовать в кружках и клубах.

«С помощью нашего учебника школьники смогут сделать первый шаг и прямо на уроках примерить на себя роль разработчика отдельного беспилотника или целой авиационной системы», — сказал ТАСС проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады, лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

Старшеклассники узнают, как создать БПЛА и самостоятельно обслуживать его, освоят навыки пилотирования и программирования полётов, также изучат правовые аспекты использования беспилотников.

Беспилотные технологии — это база для развития целого спектра современных профессий, подчеркнул Земцов.

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», готовится к запуску уникальный проект — крупносерийное производство образовательных дронов, оснащённых искусственным интеллектом (ИИ).

Тем временем в Севастополе школьник создал уникальный дрон-спасатель.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше