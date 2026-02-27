Жители Петропавловска пожаловались, что их дома разрушаются из-за строительства нового моста

Марина Сазонова говорит, что трещины в стенах ее дома появились после начала строительства котлована. «Расстояние от бровки земляного полотна путепровода до жилого дома должно быть не менее 50 метров. У меня всего 15. Обратилась в акимат, посоветовали пройти экспертизу или обратиться в суд. Узнала стоимость экспертизы — 1,5 млн тенге. У меня таких денег нет. Весной затопило всю придомовую территорию, вода зашла в дом. Из-за работ повело сарай, разрушается фундамент и просела стена», — рассказывает Марина.