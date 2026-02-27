Жители Петропавловска пожаловались, что их дома разрушаются из-за строительства нового моста

Жители окраины Петропавловска заявляют, что их дома разрушаются из-за строительства нового моста в опасной близости от частного сектора. Трясти начало еще на этапе строительства котлована, по домам поползли трещины, стены начали осыпаться, дворы затопило. Жители опасаются за свою жизнь.
Марина Сазонова говорит, что трещины в стенах ее дома появились после начала строительства котлована. «Расстояние от бровки земляного полотна путепровода до жилого дома должно быть не менее 50 метров. У меня всего 15. Обратилась в акимат, посоветовали пройти экспертизу или обратиться в суд. Узнала стоимость экспертизы — 1,5 млн тенге. У меня таких денег нет. Весной затопило всю придомовую территорию, вода зашла в дом. Из-за работ повело сарай, разрушается фундамент и просела стена», — рассказывает Марина.
Жители также жалуются на разбитые большегрузами улицы, из-за чего к домам не могут подъехать такси и скорая помощь. «У меня ребенок умер, такси вызывала 5 раз, но они не приезжают. Люди здесь и руки ломают, и ноги», — говорит Валентина Курганова.
В акимате утверждают, что строительство ведется по нормам, дома не подлежат сносу, а жалобы должны рассматриваться через суд. Специалистов могут направить для проверки причин повреждений, но влияние стройки на разрушения официально не признают.
«Строительные работы велись по проектной документации и нормам. Подтверждений, что работы повлияли на разрушение дома, нет. В случае выявления повреждений другие жители также могут обратиться в суд», — заявил пресс-секретарь акима Тимур Жуманов.