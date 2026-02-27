Ричмонд
В аэропорту Новосибирска наблюдаются массовые сбои в расписании 27 февраля

Аэропорт Толмачёво продолжает лихорадить. По данным онлайн-табло, 27 февраля зафиксированы многочисленные сбои в расписании. Пассажиры рейса «Якутии» в Москву ждут вылета уже больше двух суток.

Источник: Freepik

Рейс R3 788 Новосибирск — Москва (Внуково) должен был отправиться ещё 25 февраля в 16:40. Однако борт до сих пор на земле. Новое время вылета — 27 февраля 13:10. Задержка составила более 48 часов.

Не лучше ситуация и с прилётами. Рейс S7 5050 из Уфы опаздывает почти на пять часов — вместо 01:25 он прибудет в 06:19. Борт из Москвы (DP 6525) задерживается на 20 минут.

Сразу несколько рейсов S7 Airlines из дальневосточных городов также прибудут позже расписания:

из Благовещенска — в 10:40 вместо 10:20; из Владивостока — в 12:45 вместо 12:10; из Петропавловска-Камчатского — в 15:15 вместо 13:30.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию в справочной службе аэропорта.