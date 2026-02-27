Вокалист с вершины: дальневосточный леопард «спел» на горе в Приморье

«Leo 257M — хозяин этой территории. Самцу около 5 лет. Добравшись до излюбленного места отдыха, хищник обозначил своё присутствие мощным рёвом — сигналом для всех лесных обитателей. Немного позже пятнистый зверь оставил на месте свою запаховую метку в виде поскреба. Так леопард продемонстрировал поведение здорового взрослого самца. Он заявил окружающему миру о своих правах на территорию и добычу с помощью нескольких методов хорошо развитой коммуникативной системы леопардов», — говорится в сообщении.