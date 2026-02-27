Вокалист с вершины: дальневосточный леопард «спел» на горе в Приморье

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье фотоловушка впервые зафиксировала редчайшее явление — вокализацию дальневосточного леопарда. Скрытая камера, установленная на вершине горы, не только сняла видео, но и записала звук: самец под номером Leo 257M издал мощный рёв, заявляя о своём присутствии, сообщила пресс-служба нацпарка.
«Leo 257M — хозяин этой территории. Самцу около 5 лет. Добравшись до излюбленного места отдыха, хищник обозначил своё присутствие мощным рёвом — сигналом для всех лесных обитателей. Немного позже пятнистый зверь оставил на месте свою запаховую метку в виде поскреба. Так леопард продемонстрировал поведение здорового взрослого самца. Он заявил окружающему миру о своих правах на территорию и добычу с помощью нескольких методов хорошо развитой коммуникативной системы леопардов», — говорится в сообщении.
Специалисты рассказали, что услышать, а тем более записать вокализацию дальневосточного леопарда в дикой природе — большая удача. Эти звуки используются в нескольких ситуациях: во время брачного периода, когда самцы и самки зовут друг друга, когда мать общается с детёнышами, или когда взрослые особи обозначают границы своей территории.
Отмечается, что это не единственный способ обмена информацией для пятнистых хищников: часто они могут заявлять о себе визуальными и запаховыми метками.