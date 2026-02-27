Михаила Бердина признали лучшим вратарём новосибирского ХК «Сибирь»

Бердин, выбранный на драфте НХЛ-2016 клубом «Виннипег Джетс» (157-й номер), прошёл путь через АХЛ, СКА, «Сочи», «Авангард» и «Ак Барс». Возвращение в форму произошло именно в Новосибирске: после непростого периода в Казани он закрепился в составе «Сибири», помог команде оформить победную серию и дважды обыграл свой бывший клуб.