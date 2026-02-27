Михаила Бердина признали лучшим вратарём новосибирского ХК «Сибирь»

Вратарь новосибирского ХК «Сибирь» Михаил Бердин показал лучшую статистику среди в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/2026. Несмотря на то, что он провёл меньше матчей, чем основной вратарь команды Антон Красоткин, именно Бердин показал наивысшую эффективность: 93,7% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,07.
За 12 игр (695 минут 5 секунд на льду) 27-летний уроженец Уфы отразил 354 броска из 378, пропустив в среднем чуть более двух шайб за матч, и одержал 5 побед.
В этом сезоне вратарскую линию «Сибири» составили трое:
Антон Красоткин — 41 матч, 91,5% отражений, КН 2,71;
Семён Кокаулин — 5 игр, 93,2% отражений;
Михаил Бердин — 12 матчей, 93,7%, КН 2,07.
Бердин, выбранный на драфте НХЛ-2016 клубом «Виннипег Джетс» (157-й номер), прошёл путь через АХЛ, СКА, «Сочи», «Авангард» и «Ак Барс». Возвращение в форму произошло именно в Новосибирске: после непростого периода в Казани он закрепился в составе «Сибири», помог команде оформить победную серию и дважды обыграл свой бывший клуб.
