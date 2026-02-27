В Омской области вводят ограничения из-за очень заразного вируса

Инфекцию обнаружили на животноводческой ферме неподалеку от села Китерма Крутинского района.
Из-за вируса в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте вводится бессрочный карантин — он будет действовать до принятия решения об отмене.
На время ограничительных мероприятий устанавливается ряд запретов, чтобы не допустить распространение вируса. В частности, запрещается убой восприимчивых животных и вывоз продуктов убоя; ввоз и вывоз восприимчивых животных; вывоз молока, не подвергнутого термической обработке; заготовка и вывоз кормов.
Добавим, по данным из открытых источников, параграипп-3 — острая контагиозная вирусная болезнь, которая поражает органы дыхания. Передается воздушно-капельным и другими путями. Чаще всего вирус поражает телят. Большинство животных выздоравливает через 1−2 недели, однако бывают тяжелые случаи инфекции с температурой до 42 градусов и осложнением в виде пневмонии. В некоторых случаях телята погибают.