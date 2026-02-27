Ричмонд
В Омской области вводят ограничения из-за очень заразного вируса

Как стало известно «СуперОмску», в Омской области выявили очень заразное вирусное заболевание крупного рогатого скота — парагрипп-3.

Источник: SuperOmsk.ru

Инфекцию обнаружили на животноводческой ферме неподалеку от села Китерма Крутинского района.

Из-за вируса в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте вводится бессрочный карантин — он будет действовать до принятия решения об отмене.

На время ограничительных мероприятий устанавливается ряд запретов, чтобы не допустить распространение вируса. В частности, запрещается убой восприимчивых животных и вывоз продуктов убоя; ввоз и вывоз восприимчивых животных; вывоз молока, не подвергнутого термической обработке; заготовка и вывоз кормов.

Добавим, по данным из открытых источников, параграипп-3 — острая контагиозная вирусная болезнь, которая поражает органы дыхания. Передается воздушно-капельным и другими путями. Чаще всего вирус поражает телят. Большинство животных выздоравливает через 1−2 недели, однако бывают тяжелые случаи инфекции с температурой до 42 градусов и осложнением в виде пневмонии. В некоторых случаях телята погибают.