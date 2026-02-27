В Омской области вводят ограничения из-за очень заразного вируса

Добавим, по данным из открытых источников, параграипп-3 — острая контагиозная вирусная болезнь, которая поражает органы дыхания. Передается воздушно-капельным и другими путями. Чаще всего вирус поражает телят. Большинство животных выздоравливает через 1−2 недели, однако бывают тяжелые случаи инфекции с температурой до 42 градусов и осложнением в виде пневмонии. В некоторых случаях телята погибают.