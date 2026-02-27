В Гонконге позволят жителям сгоревшего комплекса забрать вещи к концу апреля

Это заявление прозвучало через день после того, как более 630 погорельцев обратились к властям города с петицией, в которой потребовали разрешения забрать наконец свои вещи, которые не были уничтожены пожаром. Жителям единственной сохранившейся из восьми жилых высоток комплекса предоставили в конце декабря минувшего года возможность зайти в свои квартиры и взять необходимые вещи — в течение не более 90 минут в порядке заранее определенной очереди. Жителям остальных домов до сих пор не разрешили войти в свои квартиры.