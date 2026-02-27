В Гонконге позволят жителям сгоревшего комплекса забрать вещи к концу апреля

ГОНКОНГ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Гонконга сообщили, что жителям сгоревшего в ноябре минувшего года жилого комплекса Wang Fuk Court впервые будет разрешено вернуться в квартиры, чтобы забрать сохранившиеся личные вещи, к концу апреля. Об этом заявил председатель управляющего комитета фонда поддержки жителей сгоревшего комплекса Уорнер Чеук.
По его словам, два месяца уйдет на подготовку, а доступ жителей к пострадавшему от огня жилью будет предоставляться поэтапно и на ограниченное время. Эта операция «должна проводиться в безопасных условиях», сказал Уорнер Чеук в эфире гонконгского телеканала RTHK. Он добавил, что внутри зданий есть поврежденные участки, опасные для прохода.
«Это масштабная операция, поскольку она затрагивает более 1 700 квартир», — отметил председатель управляющего комитета. Он указал, что жителей сгоревших квартир будут сопровождать сотрудники полиции, социальные работники или психологи. Поскольку лифты не работают, жителям придется ограничиться «небольшими вещами, которые легче вынести» — в сгоревших зданиях перемещение крупных предметов будет невозможно.
Это заявление прозвучало через день после того, как более 630 погорельцев обратились к властям города с петицией, в которой потребовали разрешения забрать наконец свои вещи, которые не были уничтожены пожаром. Жителям единственной сохранившейся из восьми жилых высоток комплекса предоставили в конце декабря минувшего года возможность зайти в свои квартиры и взять необходимые вещи — в течение не более 90 минут в порядке заранее определенной очереди. Жителям остальных домов до сих пор не разрешили войти в свои квартиры.