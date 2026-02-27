В Техасе с помощью лазера уничтожили БПЛА: члены Конгресса США обеспокоились из-за инцидента

Военные из Соединенных Штатов 26 февраля ликвидировали БПЛА Таможенно-пограничной службы в Техасе. Солдаты сбили дрон с помощью лазера. Об инциденте сообщает агентство Associated Press.
По данным автора, члены Конгресса всерьез обеспокоились случившимся. Отмечается, что в районе Эль-Пасо временно закрыли воздушное пространство в связи с инцидентом. Именно там ликвидировали БПЛА.
«У нас головы идут кругом от того, что Пентагон, как говорят, сбил дрон Таможенно-пограничной службы при помощи высокорисковой системы борьбы с БПЛА», — рассказали в Конгрессе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше