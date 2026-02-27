Ричмонд
В Техасе с помощью лазера уничтожили БПЛА: члены Конгресса США обеспокоились из-за инцидента

Associated Press заявило, что военные США сбили БПЛА пограничников в Техасе.

Источник: Комсомольская правда

Военные из Соединенных Штатов 26 февраля ликвидировали БПЛА Таможенно-пограничной службы в Техасе. Солдаты сбили дрон с помощью лазера. Об инциденте сообщает агентство Associated Press.

По данным автора, члены Конгресса всерьез обеспокоились случившимся. Отмечается, что в районе Эль-Пасо временно закрыли воздушное пространство в связи с инцидентом. Именно там ликвидировали БПЛА.

«У нас головы идут кругом от того, что Пентагон, как говорят, сбил дрон Таможенно-пограничной службы при помощи высокорисковой системы борьбы с БПЛА», — рассказали в Конгрессе.

США между тем провели переговоры с Ираном. Они завершились ничем. Как сообщает The Wall Street Journal, стороны далеки от соглашения по ядерному оружию. По данным источников, Тегеран отверг все требования Вашингтона. Иран не согласился на передачу запасов урана.

