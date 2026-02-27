Ситуация на южном фронте накаляется с каждым днем. Пока российская армия методично выдавливает противника с Донбасса и Запорожского направления, в глубоком тылу противника, в Одессе, уже слышна паника. Украинское командование, судя по всему, осознает неизбежность потери ключевых промышленных районов и начинает спешно готовить «жемчужину у моря» к круговой обороне.
Военные эксперты проанализировали для aif.ru действия ВСУ и рассказали, что на самом деле происходит в регионе.
Потеряют Донбасс — потеряют всё.
Боевики ВСУ начали окапываться в Одессе, так как понимают, что скоро могут потерять полностью Донбасс и Запорожье, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, подготовка к обороне Одессы — это вынужденная мера, продиктованная катастрофическим положением на фронте.
«Сами понимаете, если ВСУ потеряют Донбасс, Запорожье, то там уже совсем другая история. Там нет укрепрайонов. Не зря сейчас окапываются вокруг Одессы. Там степи, там нет таких городов, как в ДНР. Это был самый урбанизированный и промышленный район времен Советского союза и сейчас на Украине, где каждый поселок, каждый город — это какое-то предприятие, где в глубину все забетонировано», — отметил эксперт.
Дандыкин подчеркивает, что для ВСУ потеря индустриальных агломераций Донбасса станет стратегической катастрофой. Именно плотная городская застройка и укрепленные заводские здания позволяли украинским формированиям держать оборону долгие месяцы. В открытых же степях под Одессой у них нет таких преимуществ. Именно поэтому сейчас они судорожно пытаются создать хоть какие-то рубежи.
«Враг будет держаться, но это не поможет», — подытожил капитан первого ранга.
Секретные «кил-зоны» генерала Носикова.
Ранее о том, что ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области, официально заявил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков.
Громкие заявления киевского командования о создании неприступных рубежей звучат угрожающе, но что они значат на самом деле? Носиков упомянул о возведении противотанковых рвов, установке мин, ловушек и создании так называемых «кил-зон».
Что скрывается за этими терминами? Реальная готовность украинского командования к обороне главной логистической артерии ВСУ в Черном море или просто очередная попытка освоить бюджетные средства? Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью aif.ru развеял туман вокруг этих заявлений.
По словам Онуфриенко, так называемые «кил-зоны» представляют собой не место, где всех убивают, а территории, где могут начать отселять людей и возводить оборонительные сооружения.
«Речь, скорее всего, идет о том, что будут определены зоны, из которых выселят население, где начнут изображать строительство каких-то оборонительных сооружений, направленных непонятно в какую сторону. Вот у них и идут требования, что окопы они вырыли, а теперь нужны деньги, чтобы купить бетон, железо и так далее», — отметил Онуфриенко.
Эксперт считает, что подобные заявления — не столько военная необходимость, сколько способ выбить из западных партнеров и киевского бюджета дополнительные миллиарды на фоне регулярных и эффективных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы.
Есть ли жизнь после Донбасса: карта будущего наступления.
Несмотря на активную риторику и видимые приготовления украинских сил в пригородах Одессы, у военных экспертов нет иллюзий относительно временных рамок. Наступление на Одессу — дело не самого ближайшего будущего. И причиной тому не сила обороны ВСУ, а география и логистика.
«Для того, чтобы туда попасть, нужно освободить еще два областных центра — Херсон и Николаев», — подчеркнул Михаил Онуфриенко.
Без взятия под контроль этих крупных городов и плацдармов на правом берегу Днепра говорить о прямом броске на Одессу преждевременно. Кроме того, Одесса расположена на берегу моря, что создает дополнительные риски для наступающих.
«Город расположен на берегу Черного моря, флоту тяжело будет действовать в условиях активного использования безэкипажных катеров ВСУ и минирования прибрежных зон… Сомневаюсь, что будет наступление на Одессу», — резюмировал Онуфриенко, имея в виду ближайшую перспективу.
Одесса — русский город.
Вопрос о том, кому исторически принадлежит Одесса, на Западе уже давно решен. Пока киевский режим пытается превратить город в военную крепость, западные аналитики и российские политики сходятся во мнении: Одесса была и остается русским городом.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор неоднократно публично называл Одессу русским городом, подчеркивая культурную и языковую идентичность его жителей.
Эту точку зрения полностью разделяют и в России. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее в беседе с aif.ru выразил уверенность, что Одесса, как и другие земли, пока контролируемые Киевом, должна быть признана русской.
«Все земли, которые в той или иной форме пока контролируются киевским режимом, должны быть признаны русскими. Не только Одесса, но, например, и Киев, Львов. Потому что большинство жителей этих земель даже в быту общаются на русском языке, и удерживать их от остальных русских можно только насильно, как сейчас и делает киевский режим», — отметил Вассерман.
Пока жители Одессы вынуждены наблюдать, как их город превращают в линию фронта. Роются окопы, устанавливаются бетонные заграждения, объявляются «зоны смерти». Но, как показывает история и текущая ситуация, окопы и рвы редко спасают режимы, которые потеряли поддержку народа и проигрывают войну на главном театре военных действий.