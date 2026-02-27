Соцфонд в Хабаровском крае с 1 марта алименты начнёт считать по-новому

С 1 марта 2026 года минимальная сумма алиментов, которая учитывается при расчете доходов семьи для оформления единого пособия, будет учитываться по-новому, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.
То есть, исходя из среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе, которая определяется Росстатом. В Хабаровском крае она составляет 90 296,2 рубля.
Речь идет о семьях, в которых родители разведены, но они не определили по суду сумму, которую, скажем, отец, будет выплачивать на ребенка. Сегодня для расчета суммы алиментов применяется минимальный размер оплаты труда.
Так вот теперь для этого начнут использовать величину средней зарплаты по регионам. Доли от нее в зависимости от количества детей в семье останутся прежними.
Для родителей с одним ребенком минимальные алименты будут считаться исходя из четверти зарплаты, для родителей с двумя детьми — из трети, а для родителей с тремя и больше детьми — из половины зарплаты.
Приведем конкретный пример. Мама троих детей из Хабаровского края в марте обращается за единым пособием. Брак расторгнут, алименты отец платит по устной договоренности между родителями.
Поскольку детей трое, минимальные алименты, которые будут учтены при оформлении единого пособия, должны быть не ниже половины средней зарплаты в крае, то есть не меньше 45 148,10 рублей в месяц.
Именно такую сумму возьмут для расчета алиментов, если в действительности они составляют, например, 25 тысяч рублей в месяц. Если же сумма выше, скажем, 50 тысяч рублей, правило о минимальных алиментах не применяется. В таком случае в расчет возьмут реально отчисляемые на содержание ребенка деньги, то есть те самые 50 тысяч рублей.
Если алименты установлены судом, то так же, как и сейчас, в доход семьи будут засчитываться только фактически перечисляемые суммы либо те, которые прописаны в нотариальном соглашении между родителями. Если они ниже установленного минимального порога, в доходы семьи учитывают алименты, рассчитанные из МРОТа.
Консультацию специалиста Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00).