Соцфонд в Хабаровском крае с 1 марта алименты начнёт считать по-новому

Именно такую сумму возьмут для расчета алиментов, если в действительности они составляют, например, 25 тысяч рублей в месяц. Если же сумма выше, скажем, 50 тысяч рублей, правило о минимальных алиментах не применяется. В таком случае в расчет возьмут реально отчисляемые на содержание ребенка деньги, то есть те самые 50 тысяч рублей.