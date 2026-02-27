Вэнс заявил, что США невозможно втянуть в затяжную войну на Ближнем Востоке

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, «нет ни малейшего шанса» на то, что США окажутся втянуты в долговременный конфликт в ближневосточном регионе.
Он уточнил, что американская сторона «вряд ли может быть втянута в затяжной конфликт».
«Идея, что мы окажемся втянуты в ближневосточную войну на долгие годы без конца и края, такого не будет ни при каких обстоятельствах», — сказал Вэнс в интервью американскому изданию The Washington Post.
Комментарий прозвучал на фоне обострения отношений между США и Ираном.
Вэнс отметил, что он знает, какое решение примет президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в отношении Ирана.
20 февраля Трамп заявил, что он отводит «максимум 15 дней» на достижение соглашения с Ираном.
Ранее сообщалось, что перед обращением Трампа к Конгрессу в Вашингтоне приземлился так называемый борт судного дня Boeing-E4B Nightwatch. Этот самолёт был направлен на базу Эндрюс, расположенную неподалёку от американской столицы, летом прошлого года в преддверии ударов военных США по ядерным объектам на территории Ирана.