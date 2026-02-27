Вэнс заявил, что США невозможно втянуть в затяжную войну на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что перед обращением Трампа к Конгрессу в Вашингтоне приземлился так называемый борт судного дня Boeing-E4B Nightwatch. Этот самолёт был направлен на базу Эндрюс, расположенную неподалёку от американской столицы, летом прошлого года в преддверии ударов военных США по ядерным объектам на территории Ирана.