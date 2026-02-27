В Сибири весна начнется с аномальных морозов

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Аномальные морозы до минус 42 градусов и ниже задержатся в городах Сибири на выходные дни. Похолодание сохранится в первые дни марта, сообщают региональные гидрометцентры и главки МЧС.
В Омской области Обь-Иртышское УГМС объявило новое штормовое предупреждение об аномальных морозах до 3 марта. «Сейчас над нашей территорией расположился арктический антициклон. Потоки идут с северо-запада, северо-востока. Когда северо-восточное направление, это называется ультраполярное вторжение. И эти воздушные массы приносят такие низкие температуры. Судя по тому, какие карты мы получаем, этот период [аномальных холодов] продлится на начало марта. Так что весну мы с вами начнем с очень низких температур, что бывает в последние годы очень редко», — сказала начальник УГМС Наталия Криворучко. В этот период в регионе сохранится среднесуточная температура ниже климатической нормы на 10 и более градусов, температура ночью будет падать до минус 38−40 градусов.
В Новосибирской области также продолжается арктическая стужа. По данным Западно-Сибирского УГМС, в пятницу днем температура опустится до минус 23 градусов, к ночи — до минус 28. На выходных морозы усилятся: в субботу ночью ожидается до минус 38, днем до минус 21 с небольшим снегом. Самым холодным станет первый день весны — в воскресенье ночью столбики термометров опустятся в отдельных районах до минус 40 градусов, днем потеплеет лишь до минус 25. Из-за экстремальных морозов отменен традиционный зимний кросс в парке «Арена», запланированный на 28 февраля. Потепление синоптики обещают не раньше 3−4 марта, когда температура поднимется до минус 8−10 градусов.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в Томской области и Алтайском крае ожидается морозное начало весны. В области на выходных сохранится аномально холодная погода с температурой до минус 35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами до минус 40 градусов и ниже. В Алтайском крае местами сильные морозы также до минус 40 градусов и ниже.
Морозы в Туве и сильный ветер на Байкале.
По данным регионального главка МЧС, в Туве ожидаются морозы до минус 40 градусов, в горах возможен сход лавин, а на дорогах гололедица. По данным Среднесибирского УГМС, 27 февраля на севере Красноярского края ожидается аномально-холодная погода, значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 12 градусов и более. «На юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района местами ожидается сильный северный ветер, порывы 15−18 м/с, в центральных и южных районах Красноярского края морозная погода, температура воздуха ночью минус 30−35 градусов, местами минус 38−43 градуса», — говорится в сообщении. Морозная погода сохранится в регионе и на выходные. Из-за морозов на севере Красноярского края в населенных пунктах Енисейского и Северо-Енисейского районов отменены занятия у школьников.
В Иркутской области 1 марта местами будет до минус 42 градусов, а на Байкале сильный ветер с порывами до 14 м/с, сообщает Иркутское УГМС.