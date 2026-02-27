В Сибири весна начнется с аномальных морозов

В Омской области Обь-Иртышское УГМС объявило новое штормовое предупреждение об аномальных морозах до 3 марта. «Сейчас над нашей территорией расположился арктический антициклон. Потоки идут с северо-запада, северо-востока. Когда северо-восточное направление, это называется ультраполярное вторжение. И эти воздушные массы приносят такие низкие температуры. Судя по тому, какие карты мы получаем, этот период [аномальных холодов] продлится на начало марта. Так что весну мы с вами начнем с очень низких температур, что бывает в последние годы очень редко», — сказала начальник УГМС Наталия Криворучко. В этот период в регионе сохранится среднесуточная температура ниже климатической нормы на 10 и более градусов, температура ночью будет падать до минус 38−40 градусов.