Выследили из космоса: «Циркон» уничтожил бункер с офицерами НАТО под Киевом

Охота за генералами ведется круглосуточно. Как только система ПВО противника или средства связи командования «подают голос», спутники и станции радиоэлектронной борьбы фиксируют их местоположение. Эксперт обратил внимание на еще один немаловажный фактор: «Кроме того, у нас, я полагаю, на Украине действует сеть так называемых доброжелателей, которые по тем или иным причинам выдают эту информацию».