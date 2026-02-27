Выследили из космоса: «Циркон» уничтожил бункер с офицерами НАТО под Киевом

Российские силы нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам на территории Украины. Одной из главных целей, как сообщает пророссийское подполье, стал хорошо укрепленный подземный бункер ВСУ. По словам военных экспертов, в момент атаки там могли укрываться не только высшие чины ВСУ, но и иностранные советники. Удар, предположительно, наносился новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон», против которой противник бессилен.
«Циркон» против стали: почему бункер не спас.
Главной новостью стал уничтоженный бункер ВСУ, где размещался командный пункт украинских сил. Его буквально «вскрыла» российская ракета. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru пояснил, что подобные объекты строились ещё в советское время и представляют собой серьёзное инженерное сооружение.
«Укрепленных подземных бункеров на Украине много, — отметил Матвийчук. — Основные — это центральный командный пункт вооружённых сил Украины в Киеве, это два-три командных пункта в окрестностях Киева, в Броварах, во Львове, в Одессе».
Однако, как показала практика, даже многометровые перекрытия не спасают, если в дело вступает гиперзвуковая мощь «Циркона». Скорость и кинетическая энергия ракеты позволяют ей уничтожать цели, которые считались неприступными для обычных боеприпасов.
Кто именно находился в эпицентре удара?
Вопрос о том, кто именно стал жертвой атаки, остается ключевым. Эксперты склоняются к тому, что потери противника исчисляются десятками, если не сотнями.
«На стационарном командном пункте одновременно могут находиться до 500 человек различной номенклатуры, — объяснил Анатолий Матвийчук. — Это могут быть и рядовые, конечно, высшие офицеры, полковники, генералы ВСУ. В командных пунктах стратегического планирования, командования ПВО могут быть советники НАТО».
Если информация подполья подтвердится, этот удар станет одним из самых болезненных для киевского режима за последнее время. Ликвидация высокопоставленных чинов и иностранных инструкторов, которые фактически управляют огнем и координацией войск, наносит урон, сопоставимый с потерей крупной военной техники.
Технологии охоты: от космоса до «доброжелателей».
Некоторые нюансы охоты на секретные бункеры ВСУ раскрыл Анатолий Матвийчук, описав механизм работы разведки.
По словам эксперта, подобные командные пункты имеют как стационарную основу, так и мобильные элементы.
«Мобильные элементы, конечно же, выслеживаются средствами нашей радиотехнической разведки, космической разведки, агентуры, — подчеркнул Матвийчук. — Отслеживается режим активности, включения пунктов управления с точки зрения их местонахождения и дальнейшего поражения».
Охота за генералами ведется круглосуточно. Как только система ПВО противника или средства связи командования «подают голос», спутники и станции радиоэлектронной борьбы фиксируют их местоположение. Эксперт обратил внимание на еще один немаловажный фактор: «Кроме того, у нас, я полагаю, на Украине действует сеть так называемых доброжелателей, которые по тем или иным причинам выдают эту информацию».
Масштаб ночной атаки: горела вся карта.
Удар по бункеру под Киевом стал лишь частью масштабной кампании. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что минувшая ночь выдалась жаркой для противника на огромной территории. Ракетным ударам и атакам БПЛА подверглись объекты ВСУ в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
В ВС РФ неоднократно подчеркивали, что такие действия являются ответом на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории России. Удары наносятся высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского ВПК, энергетическим узлам и командным пунктам. Использование «Циркона» в этой цепи означает, что Россия задействует самые современные средства для достижения целей специальной военной операции, не оставляя противнику шанса укрыться даже в самом глубоком бетоне.