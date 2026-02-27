В РФ хотят создать таблетку, заменяющую поход в спортзал

Таблетка, которая способна заменить поход в спортзал, может быть создана в России. При её приёме в организме будут запускаться процессы, которые возникают, когда человек занимается спортом.
«Мышца, когда сокращается, там выделяются миокины. То есть это целый ряд биологически активных веществ, которые запускают целый ряд процессов. Поэтому сейчас думают над тем, а нельзя ли каким-то образом это с точки зрения фармакологии осуществить», — цитирует РИА Новости директора Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главного внештатного специалиста-ревматолога Минздрава РФ Александра Лилу.
Лила предположил, что новый препарат получит название «физическая нагрузка».
Ранее российские ученые представили новые онковакцины.
Тем временем специалисты Университета Суррея представили результаты разработки противовирусного препарата MK-8527, направленного на профилактику ВИЧ.
Накануне президенту РФ Владимиру Путину рассказали о прорывах российских ученых. Российский лидер осмотрел выставку по биоэкономике на Форуме будущих технологий.