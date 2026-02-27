Ричмонд
МВД расширит круг лиц, допущенных к полицейским функциям, из-за дефицита кадров

Министерство внутренних дел РФ разработало проект приказа, который расширяет круг лиц, допущенных к выполнению полицейских функций. Документ в среду, 25 февраля, был опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

— Приказываю: утвердить прилагаемый Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел России, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию, — говорится в документе.

Согласно проекту, к обязанностям полиции смогут привлекать сотрудников органов внутренних дел, не являющихся полицейскими. Решение будет приниматься персонально руководителем. Перед допуском кандидаты должны пройти дополнительную подготовку, получить форму, сдать экзамен и успешно пройти проверку.

Мера предлагается на фоне нехватки кадров в системе МВД.

Специалисты Волгоградской академии МВД России запатентовали беспилотный патрульно-воздушный комплекс, который контролирует массовые мероприятия и способен предотвращать правонарушения с помощью громкоговорителя и перцовых баллончиков.