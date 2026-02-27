Россиянки меньше всего хотели бы получить на 8 Марта весы и сковороду

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Самыми нежеланными подарками на Международный женский день опрошенные россиянки назвали весы, мягкую игрушку и одну розу в целлофане, а также бытовые предметы, говорится в исследовании сервиса доставки «Купер» и компании «Онин», с которым ознакомился ТАСС.
«Меньше всего россиянки хотели бы получить на праздник весы — так ответили 18% женщин. Также 17% не хотели бы получить мягкую игрушку, а 16% — одну розу в целлофане. Далее следуют “бытовые” подарки. Еще 16% не обрадовались бы утюгу, 15% — набору кастрюль или сковородок», — отмечается в исследовании.
Самым желанным подарком участницы опроса назвали парфюмерию и косметику — такой вариант выбрали 29%. Подарки-впечатления, включая путешествия и поход в СПА, предпочли 27% женщин. Цветы считают обязательным атрибутом праздника 22% респонденток. Еще 16% выбрали подарочные сертификаты.
Согласно исследованию, 7 из 10 россиян дарят женщинам цветы на 8 Марта: 40% делают это всегда, 29% — почти всегда. При этом 16% предпочитают цветам другие подарки.
Чаще всего в качестве цветов выбирают тюльпаны — 37% опрошенных. Розы дарят 24%, готовые букеты — 16%. Хризантемы выбирают 7%, мимозы — 6%, комнатные растения — 4%. Реже всего дарят лилии и пионы — по 2%.
Опрос проведен в феврале 2026 года среди более чем 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет.