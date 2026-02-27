Россиянки меньше всего хотели бы получить на 8 Марта весы и сковороду

«Меньше всего россиянки хотели бы получить на праздник весы — так ответили 18% женщин. Также 17% не хотели бы получить мягкую игрушку, а 16% — одну розу в целлофане. Далее следуют “бытовые” подарки. Еще 16% не обрадовались бы утюгу, 15% — набору кастрюль или сковородок», — отмечается в исследовании.