Бензин в Омске подорожал на 30 копеек за неделю

Как обратил внимание «СуперОмск», в Омске зафиксирован очередной скачок средних цен на популярные марки бензина.
Так, по данным Омскстата на вторник, 24 февраля 2026 года, бензин марки АИ-92 продавался в среднем по 59,78 рубля за литр, что на 33 копейки дороже, чем неделей ранее.
Бензин марки АИ-95 тоже стал дороже — в среднем 64,76 рубля за литр, став за неделю на 31 копейку дороже.
Кроме того, статистики отмечают подорожание дизельного топлива. Средняя цена за литр за неделю подросла на 9 копеек и достигла 76,52 рубля.