Путешественник из Австрии проехал всю Россию за 59 дней: он бросил работу и решился на кругосветку

Австриец Герфрид Свобода пересёк Россию на военном внедорожнике.

Источник: Комсомольская правда

Путешественник Герфрид Свобода в 2018 году бросил работу и решил отправиться в кругосветку. Для удобного перемещения он выбрал военный внедорожник, который сам «смастерил». Уроженец Австрии рассказал, что проехал всю Россию за 59 дней. Всего он был в РФ четыре раза. Так Герфрид Свобода сообщил в диалоге с РИА Новости.

Он поделился своими эмоциями от пребывания в России. По словам австрийца, он был удивлен культурным разнообразием страны. Путешественник поразился, как много народов живут в России.

«Различия между регионами очень сильные. И, конечно, размеры страны. Когда я возвращался в 2021 году в Россию, у меня было мало времени, и я проехал всю Россию за 59 дней», — отметил Герфрид Свобода.

Кроме того, он рассказал, что в Сибири столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни. Австриец подчеркнул, что зимой погода в регионе «удивительно хороша».