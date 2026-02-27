Путешественник из Австрии проехал всю Россию за 59 дней: он бросил работу и решился на кругосветку

Путешественник Герфрид Свобода в 2018 году бросил работу и решил отправиться в кругосветку. Для удобного перемещения он выбрал военный внедорожник, который сам «смастерил». Уроженец Австрии рассказал, что проехал всю Россию за 59 дней. Всего он был в РФ четыре раза. Так Герфрид Свобода сообщил в диалоге с РИА Новости.