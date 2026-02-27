Омский «Авангард» сыграет на домашнем льду с лидером КХЛ

В пятницу, 27 февраля, «Авангард» принимает на домашней «G-Drive Арене» магнитогорский «Металлург». Игра начнётся в 19:30 по местному времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в эфире омского «12 канала» и на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».