Омский «Авангард» сыграет на домашнем льду с лидером КХЛ

В пятницу, 27 февраля, «Авангард» принимает на домашней «G-Drive Арене» магнитогорский «Металлург». Игра начнётся в 19:30 по местному времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в эфире омского «12 канала» и на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».
В таблице Восточной конференции текущего сезона КХЛ «Металлург» уверенно лидирует с 94 баллами. Клуб близок к тому, чтобы впервые выиграть Кубок Континента. «Авангард» идёт следом за ним, набрав за 59 игр 84 балла.
Соперники провели в различных лигах 197 встреч. У «Авангарда» 93 победы, а у «Металлурга» — 89. Ещё 15 матчей завершились вничью. Шайбы 557 — 538 в пользу омичей.
В текущем чемпионате соперники встречались пять раз. В трёх матчах победил «Авангард» (5:1 и 3:1 в Магнитогорске, 2:1 Б в Омске), в двух — «Металлург» (4:1 в Омске, 2:1 в Магнитогорске).
Отметим, что на сегодняшней домашней встрече омичи смогут взять автографы у экс-защитника омских «ястребов» и ведущего телепрограммы «Хоккейный борт» Максима Гончарова.
Также к игре Почта России и «Авангард» подготовили для болельщиков уникальную серию почтовых открыток с легендарными игроками клуба. Пункт посткроссинга будет работать в зоне «Экспо» на «G-Drive Арене».
