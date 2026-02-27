Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кишечная палочка вместо завтрака: партия творожной массы в Приморье провалила проверку

Продукцию проверили перед продажей по заказу самого производителя.

Источник: PrimaMedia.ru

Специалисты Россельхознадзора Приморья нашли серьезные нарушения в партии творожной массы местного производителя. В продукте обнаружили опасные бактерии и превышение нормы дрожжей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе лабораторных исследований в партии обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение нормативных значений по показателю “дрожжи” в 56 раз. Это является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”, “О безопасности молока и молочной продукции” и ГОСТа», — говорится в сообщении.

Исследования проводились в конце февраля по обращению самого предприятия из Приморья. Производитель хотел получить необходимые документы для сертификации продукции. Специалисты отметили, что опасная партия не предназначалась для продажи — ее проверили на этапе подготовки к декларированию.

В ведомстве пояснили, что причинами заражения продукции могли стать нарушения санитарных правил на производстве или неправильное хранение. Специалисты напоминают, что кишечная палочка быстро размножается и может стать причиной серьезных пищевых отравлений, а высокое содержание дрожжей ведет к порче продукта.

С начала 2026 года это первый случай, когда приморские эксперты находят такие нарушения в твороге и творожной массе.

Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора Приморья нашли опасные бактерии в замороженной куриной грудке из Китая, поступившей на склад временного хранения в Уссурийске. Пробы от партии весом 22,4 тонны отобрал инспектор ведомства.