Кишечная палочка вместо завтрака: партия творожной массы в Приморье провалила проверку

Специалисты Россельхознадзора Приморья нашли серьезные нарушения в партии творожной массы местного производителя. В продукте обнаружили опасные бактерии и превышение нормы дрожжей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе лабораторных исследований в партии обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение нормативных значений по показателю “дрожжи” в 56 раз. Это является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”, “О безопасности молока и молочной продукции” и ГОСТа», — говорится в сообщении.
Исследования проводились в конце февраля по обращению самого предприятия из Приморья. Производитель хотел получить необходимые документы для сертификации продукции. Специалисты отметили, что опасная партия не предназначалась для продажи — ее проверили на этапе подготовки к декларированию.
В ведомстве пояснили, что причинами заражения продукции могли стать нарушения санитарных правил на производстве или неправильное хранение. Специалисты напоминают, что кишечная палочка быстро размножается и может стать причиной серьезных пищевых отравлений, а высокое содержание дрожжей ведет к порче продукта.
С начала 2026 года это первый случай, когда приморские эксперты находят такие нарушения в твороге и творожной массе.
Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора Приморья нашли опасные бактерии в замороженной куриной грудке из Китая, поступившей на склад временного хранения в Уссурийске. Пробы от партии весом 22,4 тонны отобрал инспектор ведомства.