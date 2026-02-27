Российские военные ликвидировали бронетехнику, пункты управления беспилотниками и коптеры Вооружённых сил Украины с боеприпасами и продовольствием под Красноармейском, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли подразделения беспилотных систем псковского гвардейского соединения ВДВ из состава российской группировки войск «Центр».
«В ходе боевых вылетов операторам удалось выявить передвижение боевой бронированной техники ВСУ по дорогам оккупированной части ДНР. После получения координат операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили БМП противника, его пункты временной дислокации и управления БПЛА, а также тяжёлые грузовые коптеры ВСУ с 82-мм минами, средствами связи и продовольствием», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, а также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.