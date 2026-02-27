Ричмонд
В РФ могут расширить круг лиц с полицейскими полномочиями: вот что заявили в МВД

В МВД хотят расширить круг лиц, которые могут выполнять функции полиции.

Источник: Комсомольская правда

В России призвали допустить к полицейской деятельности сотрудников органов внутренних дел. МВД планирует расширить круг лиц с полицейскими полномочиями. С таким указом выступил глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев. Соответствующий документ разместили на сайте ведомства.

Так, предлагается привлечь больше граждан к обязанностям полиции. Речь идет только о тех россиянах, которые являются сотрудниками органов внутренних дел. Их намерены обучать и тестировать перед дальнейшей работой в полиции. К этим обязанностям будут допускать тех, кого сочтет нужным руководитель, сказано в тексте.

«Утвердить прилагаемый Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел России, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию», — говорится в документе.

В ведомстве между тем разработали беспилотный патрульно-воздушный комплекс для контроля за массовыми мероприятиями. Дрон оснащен громкоговорителем и перцовыми баллончиками.

