В РФ могут расширить круг лиц с полицейскими полномочиями: вот что заявили в МВД

Так, предлагается привлечь больше граждан к обязанностям полиции. Речь идет только о тех россиянах, которые являются сотрудниками органов внутренних дел. Их намерены обучать и тестировать перед дальнейшей работой в полиции. К этим обязанностям будут допускать тех, кого сочтет нужным руководитель, сказано в тексте.