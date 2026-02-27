Жительница приграничья предложила Гладкову переселиться в ее дом из-за обстрелов

Во время рабочей поездки в Грайворонский округ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с местной жительницей Мариной Гайвасенко, которая ранее пожаловалась в соцсетях на тяжелую обстановку из-за атак украинских беспилотников. Об этом он сообщил в четверг, 26 февраля.
— Разговор был сложным. Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить, и растить детей в таких условиях — невозможно, — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор признал ее правоту и отметил, что «всем ветвям власти» необходимо искать решение проблемы.
В ходе поездки глава региона обсудил с силовиками, представителями Минобороны и местными властями дополнительные меры защиты: установку оборудования для борьбы с дронами на оптоволокне, усиление огневого воздействия и улучшение связи между подразделениями.
Гладков в четверг, 26 февраля, пожаловался на то, что местный житель отказался подвезти его на своем автомобиле. Губернатор рассказал, что возвращался в Белгород на поезде из командировки, когда состав встал из‑за поломки неподалеку от города.