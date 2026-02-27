Ричмонд
В Минпросвещении не рекомендовали куклу Барби для обязательного перечня игрушек в детских садах

Кравцов: Барби не должна войти в перечень игрушек для детских садов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов придерживается мнения, что кукла Барби не должна войти в список игрушек, которые обязательно должны присутствовать в детских садах.

«Честно говоря, какие игрушки будут — это установят эксперты, психологи и педагоги. На мой личный взгляд, скорее всего, я бы не рекомендовал», — сказал Кравцов ТАСС.

Напомним, Министерство просвещения РФ совместно с органами исполнительной власти и экспертами прорабатывает вопрос о перечне разрешенных игрушек для детских садов. Игрушки, которые войдут в минимальный перечень для детсадов, будут знакомить детей с культурными традициями, историей и достижениями России.

Каким игрушкам хотят дать «зеленый свет» в детсадах, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Госдуме разработали законопроект о введении обязательной оценки игр и игрушек на предмет возможного вреда психическому здоровью детей.