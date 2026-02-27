Ричмонд
Пятница останется рабочей перед празднованием Международного женского дня

В 2026 году рабочий день перед Международным женским днем сокращаться не будет.

В 2026 году рабочий день перед Международным женским днем сокращаться не будет. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, 8 Марта в этом году выпадает на воскресенье. В связи с этим пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днем стандартной продолжительности.

Нилов отметил, что такая схема позволяет сохранить стабильность производственного процесса. При этом праздничные выходные продлятся три дня — с 7 по 9 марта включительно.

Депутат также обратился к работодателям с рекомендацией по возможности отпустить сотрудников пораньше накануне праздника. Окончательное решение в этом случае остается за руководством организаций.

