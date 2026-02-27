Куда сходить в выходные в Иркутске? Весенний мастер-класс, концерты и многое другое

Программа концерта охватывает четыре столетия: от монументальной музыки Дитриха Букстехуде и Иоганна Себастьяна Баха до пронзительного сочинения Микаэла Таривердиева Basso ostinato, созданного к 95-летию композитора. В диалоге эпох прозвучат произведения голландских, немецких и французских мастеров, раскрывая эволюцию органного стиля — от строгой полифонии до драматических образов XX века.