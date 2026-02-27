Ричмонд
Куда сходить в выходные в Иркутске? Весенний мастер-класс, концерты и многое другое

Афиша выходных в Иркутске: концерт группы «Ленинград», саундтрек-концерт при 1000 свечей, джазовый вечер Moon jazz trio в планетарии — события на любой вкус 28 февраля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мастер-класс, концерты и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.

Концерт группы «Ленинград» (18+)

Группа вернулась на сцену после длительного перерыва и устроила большой гастрольный тур.

Концерт состоится 28 февраля в 20:00 в ледовом дворце «Айсберг».

Коцерт. Lumos Concerts. Саундтрек-концерт 2.0 при 1000 свечей (6+)

В программе слушателей ждет музыка из кинофильмов: «Властелин колец» (18+), «Звездные войны» (16+), «Гладиатор» (18+), «Миссия невыполнима» (16+) и многих других.

Мероприятие состоится 28 февраля в 19:00 в кинотеатре «Художественный».

Концерт Moon jazz trio. Музыка под куполом звёзд. (12+)

Джазовый ансамбль Moon jazz trio исполнит классические джазовые хиты, в том числе «Stars Fell on Alabama» (12+) и «Fly Me to the Moon» (12) Фрэнка Синатры.

Концерт состоится 28 февраля в 20:00 в планетарии «Ноосфера».

Спектакль «Перекрёсток» (16+)

Лирическая драма по мотивам пьесы Леонида Зорина «Варшавская мелодия» (16+). На сцене разворачивается история юных влюбленных — молодого советского парня Виктора и польской девушки Хелены. Судьба и законы страны разлучают пару.

Режиссер-постановщик, художник-сценограф — Александр Лобыгин.

Мероприятие состоится 1 марта в 18:00 в Иркутском музыкальном театре им. Загурского.

Концерт органной музыки Жана-Пьера Стейверса (Нидерланды) «Музыка объединяет весь мир» (12+)

Программа концерта охватывает четыре столетия: от монументальной музыки Дитриха Букстехуде и Иоганна Себастьяна Баха до пронзительного сочинения Микаэла Таривердиева Basso ostinato, созданного к 95-летию композитора. В диалоге эпох прозвучат произведения голландских, немецких и французских мастеров, раскрывая эволюцию органного стиля — от строгой полифонии до драматических образов XX века.

Мероприятие состоится 1 марта в 17:00 в Органном зале Иркутской филармонии.

Воскресный семейный мастер-класс «Весенняя открытка своими руками» (0+)

Детям предстоит сделать красивую и яркую весеннюю открытку к 8 Марта. Для создания творческих работ участники будут вырезать и приклеивать детали из цветной бумаги и картона. Библиотекарь подробно расскажет и покажет все этапы работы.

Мероприятие состоится 1 марта в 12:00 в Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева.